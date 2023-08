Caccia con arco e frecce, la petizione online tocca 55mila firme. Osa: “Gli animali colpiti vagheranno in città”

Liguria. Stanno superando le 55.000 (in tre giorni) e continuano a crescere le adesioni alla petizione online su change.it contro la caccia con arco e frecce promossa da Antonella Belgrano, in base all’allarme lanciato dall’Osservatorio Savonese Animalista (Osa).

“La campagna ha coinvolto non solo gli animalisti liguri ma anche altre categorie di cittadini e turisti, inorriditi dalle parole del consigliere regionale leghista Alessio Piana, proponente dell’emendamento, approvato a tarda sera da ben 23 membri su 28 presenti, quindi anche da parte della minoranza – dicono da Osa – Le dichiarazioni di Piana erano sconcertanti; la caccia con l’arco è prevista dalla legge quadro sulla caccia del 1992 ma il decreto di giugno del governo Meloni l’ha inserita tra i mezzi consentiti nel piano di ‘controllo della fauna selvatica’ e, secondo lui, utile in città per abbattere cinghiali, caprioli e daini intrusi”.

Osa fa notare che “esperti arcieri, che mirano solo a bersagli e sagome fissi, negano la possibilità che si riesca a colpire mortalmente con la prima freccia un soggetto in movimento, che vagherà quindi impazzito dal dolore tra auto, motocicli, biciclette e pedoni per chissà quanto e fin dove. La proposta approvata permette la caccia al cinghiale tutto l’anno (malgrado sia ormai noto che favorisce l’incremento della popolazione e dei conseguenti danni alle colture) e concede semplificazioni alle squadre di cinghialisti negli inviti di colleghi di altre regioni a partecipare a battute in Liguria; cioè vicino alle aree infettate dalla peste suina e, se sbaglieranno a disinfettare scarpe, vestiti, auto, attrezzature, etc., rischieranno di esportare altrove l’epidemia”.

“Intanto Piana è stato ‘scaricato’ dal suo stesso schieramento: la giunta Toti ha ufficialmente dichiarato che l’iniziativa era personale e non della giunta; e gli animalisti gli chiedono di dimettersi da consigliere”.