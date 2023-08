Caccia con arco e frecce, il M5S: “Presenteremo un atto per fermare questa barbarie”

Liguria. “Il Movimento 5 Stelle è stato l’unico gruppo consiliare ad aver votato contro la proposta della Lega, poi approvato a maggioranza. Era ed è un provvedimento irricevibile che lasciava e lascia poco spazio a qualsivoglia fraintendimento”. Lo rende noto il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il collega di gruppo Paolo Ugolini rispetto all’approvazione, da parte del consiglio regionale, dell’emendamento Lega che autorizza la caccia con arco e freccia nella nostra regione.

“Per chiunque quel testo simboleggia un ritorno al Medioevo capace di provocare sofferenza e tortura agli animali colpiti. Come M5S, stiamo già lavorando a una proposta per abolire questa legge, vietando definitivamente la caccia con arco e frecce. Metteremo peraltro il testo dell’atto a disposizione di tutte le associazioni e dei cittadini che vorranno darci un contributo, e depositeremo la nostra proposta al più presto: il provvedimento leghista è pericoloso, e noi non possiamo e non vogliamo essere complici di questa barbarie”.

“Ci sono altri sistemi per gestire la convivenza con la fauna selvatica che affolla le nostre colline e spesso, per l’incapacità di coloro che dovrebbero amministrarle, anche le nostre città e i nostri paesi. Abbiamo ricevuto le lettere di molti cittadini, abbiamo partecipato al presidio sotto il palazzo della Regione, abbiamo ascoltato l’urlo degli 80mila che hanno partecipato alla petizione e condiviso il disgusto e l’indignazione di tutti”, concludono i pentastellati.