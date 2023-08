Caccia con arco e frecce, animalisti: “Pericolo bracconaggio”

Alassio. Sono preoccupati i volontari dell’Osservatorio Savonese Animalista sul sequestro (e denuncia) da parte della meritevole Polizia Locale di Alassio di una pistola e di un arco e frecce su un’auto di tre giovani fermati per controlli stradali.

Temono che dopo l’approvazione avvenuta il 27 luglio in Consiglio regionale ed in attesa della regolamentazione, molte persone siano già all’opera, come dimostra il ferimento di un cinghialino ad Imperia ed il ritrovamento alassino.

OSA sollecita l’intervento del governatore Toti in riposta ai quasi novantamila firmatari della petizione antiarco, organizzata sulla piattaforma change.org da Antonella Belgrano in appoggio all’allarme lanciato dall’Osservatorio (link: https://www.change.org/p/vietare-la-caccia-con-arco-e-frecce-agli-animali-in-liguria).

“Subito dopo la votazione dell’emendamento, Toti aveva puntualizzato che la proposta non era sua ma personale del leghista Alessio Piana, anche se l’aveva votato pure lui”.

“E’ troppo comodo lasciare la gestione della caccia e della pesca al consigliere Piana ed al vicepresidente della giunta Alessandro Piana; OSA gli chiede di farsi carico del disagio degli animalisti e proporre un disegno di legge di abolizione dell’intero emendamento” conclude l’associazione.