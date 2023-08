Botte a due medici del Santa Corona, i sindacati: “Escalation di aggressioni, serve presidio delle forze dell’ordine”

Savona/Pietra Ligure. “Ancora un episodio di violenza contro gli operatori sanitari, assistiamo a una escalation di aggressioni. E’ necessario un presidio delle forze dell’ordine nei pronto soccorso”. A chiederlo sono i sindacati dopo l’ennesimo episodio che si è verificato ieri all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.



“La UGL Salute – dice Dario Cigliutti, segretario provinciale UTL e UGL Salute di Savona – ha fatto della sicurezza di medici e infermieri una battaglia a livello nazionale che prosegue senza sosta. Il tema della sicurezza, non ci stanchiamo di ripeterlo, rimane per noi una priorità assoluta come abbiamo anche sottolineato recentemente al Ministro Schillaci. Abbiamo chiesto da tempo che in ogni ospedale siano attivati posti di pubblica sicurezza in funzione 24 ore su 24, che i lavoratori più esposti frequentino corsi di autodifesa e che i Pronto Soccorso vengano isolati dal transito di persone esterne. Serve inoltre una vera rivoluzione culturale attraverso una massiccia campagna di sensibilizzazione sui mass-media locali e nazionali per far capire la valenza sociale e civile del ruolo ricoperto da tutti gli operatori sanitari”.

“Gli interventi adottati sia a livello legislativo, istituzionale ed aziendale, non sono sufficienti a tutelare la sicurezza degli operatori sanitari che vengono sempre piu’ spesso esposti a situazioni di violenze verbali e fisiche che mettono a rischio la loro incolumità – dicono dalla CISL FP – . E’ necessario fare di più: occorre istituire da subito presso i punti di pronto soccorso un presidio fisso h 24 di forze dell’ordine per consentire non solo una maggiore rapidità degli interventi ma anche per costituire un efficace deterrente”.

Alla Direzione Aziendale viene chiesto “di costituirsi parte civile nei procedimenti penali verso gli aggressori perche’ oltre a tutelare maggiormente i propri dipendenti. Sarebbe necessario intervenire sul piano strutturale e garantire una migliore gestione degli spazi al fine di facilitare il lavoro del personale sanitario ed esercitare una piu’ razionale gestione degli accessi. Creediamo che anche ogni intervento che migliori l’organizzazione dei nostri servizi possa incidere favorevolmente anche nell’atteggiamento di un’utenza sempre piu’ esasperata per i ritardi o la mancanza di risposte ai propri bisogni sanitari“.

La richiesta di intervento arriva anche dal dipartimento sanità di Grande Liguria: “Quanti anni è che i sindacati, lavoratori e noi diciamo che questa situazione non può più andare avanti così. Chiediamo a gran voce che si prendano gli opportuni provvedimenti, non aspettiamo come al solito che succeda qualcosa di grave. Presidente Toti, tra un piatto di trenette e l’altro, o focaccia, si occupi velocemente di questa pericolosa situazione”.