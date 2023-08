Borgio Verezzi, il sindaco smentisce disagi al servizio idrico: “Lieve stato di torbidità per lavori a una condotta”

Borgio Verezzi. L’emergenza idrica continua ad alimentare preoccupazioni, l’ultima in ordine di tempo quella segnalata questa mattina a Borgio Verezzi, dove gli utenti hanno evidenziato “acqua gialla” dai rubinetti. In realtà. si è registrato “un lieve stato di torbidità per lavori a una condotta” spiega il sindaco Renato Dacquino, uno dei primi cittadini del savonese che ha diramato l’ordinanza “anti-spreco” per il proprio territorio comunale per finalità preventive.

A seguito di una perdita, infatti, l’amministrazione comunale ha disposto un intervento di riparazione e manutentivo svolto dalla Servizi Ambientali su un tratto dell’infrastruttura idrica, che ha provocato l’erogazione di acqua torbida in un limitato periodo di tempo successivo al lavoro svolto dal personale tecnico del gestore: “Il guasto ha causato per un tempo ridotto una colorazione dell’acqua in alcune zone cittadine” precisa ancora Dacquino, anche in risposta ad alcuni allarmismi circolati in paese e via social.

“In primo luogo ribadisco il necessario rispetto dell’ordinanza per l’attuale e nota condizione climatologica, con la strutturale scarsità di approvvigionamenti, in seconda istanza confermo la piena funzionalità del nostro servizio idrico che non registra alcuna criticità e/o problematica”.

“Con il provvedimento adottato abbiamo voluto responsabilizzare gli utenti ad un uso corretto dell’acqua e il gestore segue con attenzione l’evolversi della situazione. Lo stato delle nostre acque, dati alla mano, è assolutamente in linea con parametri richiesti dalle norme”.

“Borgio Verezzi, che attende le opere necessarie al completamento dell’Ato idrico, ha un sistema di depurazione magari vecchio ma funzionante, come dimostrano, del resto, le rilevazioni e le ultime analisi” conclude.