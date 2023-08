Borghetto, la conduttrice Elena Ballerini in visita a sorpresa nella Rsa di Sereni Orizzonti

Borghetto Santo Spirito. Un incontro inaspettato, ma molto apprezzato, quello fra gli ospiti della residenza per anziani “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito, gestita da Sereni Orizzonti, ed Elena Ballerini, conduttrice TV e protagonista del programma “Tale e Quale Show”.

L’artista, arrivata in struttura per fare una visita, si è intrattenuta per un po’ con gli ospiti, concedendo loro qualche foto e qualche chiacchierata.

“È stato un momento molto piacevole, perché è stata una sorpresa – racconta Luca Ghiglione, direttore della struttura – Gli ospiti erano molto felici, attivi e vitali. Ringraziamo Elena Ballerini per averci dedicato un po’ di tempo, dimostrando generosità e umanità. La aspettiamo nuovamente per accoglierla e per trascorrere altri momenti piacevoli insieme”.

La struttura, insieme a quella di Calice Ligure afferente allo stesso gruppo, è molto attiva nel campo dell’animazione: ci sono molte attività in programma, fra cui la lotteria, la tombolata con i parenti, le bolle di sapone e la visita dei bambini del campo solare.

La residenza “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.