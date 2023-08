Borghetto in lutto per la scomparsa di Teresa Lammardo, storica titolare del K609

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa di Teresa “Teresina” Lammardo, ristoratrice titolare del ristorante pizzeria K609 di Borghetto Santo Spirito. Aveva 91 anni.

Originaria di Sala Consilinia, nel salernitano, la sua famiglia gestiva fino dal 1965 l’attività, che deve il suo nome al fatto che si trova a pochi metri di distanza dalla pietra miliare che segna il chilometro 609 della via Aurelia. I primi a dividersi tra sala e cucina sono stati i genitori di Teresina, cioè Angela Lo Bosco ed il marito Antonio Lammardo, insieme al figlio Gino. Poi, nel corso del tempo, altri dodici i figli della coppia sono “passati” dal locale (tranne uno, emigrato a New York molto giovane).

Nonostante i tempi, il ristorante è sempre rimasto fedele alle sue origini: nel menu, infatti, sono rimasti gli stessi piatti degli esordi, cucinati secondo le ricette di Angela e Antonio, in maniera casalinga e con ingredienti di qualità.

Il locale è stato per anni l’unico ristorante esistente tra la Riviera savonese e Sanremo. Perciò, come amava raccontare Teresa, chi andava e veniva dal Festival spesso si fermava al K609. E così negli anni la famiglia Lammardo ha avuto come ospiti personaggi del calibro di Mike Bongiorno, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, la Pfm, J-Ax e il calciatore campione del mondo Massimiliano Oddo.

Di generazione in generazione, nel 2006 il locale è passato in mano a tre nipoti di Angela e Antonio, Gianluca Cirini, Michele Lammardo e Alessandro Curto. Ma Teresa ha continuato ad occuparsi personalmente dell’attività.

Il funerale si terrà domani, mercoledì 9 agosto, alle 15.30 nella parrocchia di Sant’Antonio a Borghetto Santo Spirito.