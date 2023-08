Borghetto in lutto per la scomparsa di Stefano Anteghini: aveva solo 49 anni

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito è in lutto per la scomparsa di Stefano Anteghini. Aveva solo 49 anni.

Idraulico di professione, è deceduto nelle scorse ore a causa di grave malattia che non gli ha lasciato scampo.

Anche l’’amministrazione comunale si unisce al dolore dei familiari: “Una persona ben voluta da tutti, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Durante il periodo della pandemia si era distinto per numerose iniziative in favore delle persone in difficoltà”, ricorda il sindaco Giancarlo Canepa.

Lascia la moglie Sabrina, i figli Sophia, Tiziano e Lucia, la mamma Lina.

Il funerale si terrà domani, giovedì 31 agosto, alle 15 nella parrocchia di Sant’Antonio a Borghetto.