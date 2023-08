Borghetto, grande festa nella casa di riposo Humanitas: nonna Filomena ha festeggiato 90 anni

Borghetto. Un felice traguardo a Borghetto Santo Spirito: la signora Filomena Palazzo ha compiuto 90 anni. E per celebrarla si è tenuta una grande festa nella residenza in cui vive, la RSA ‘Humanitas’, gestita da Sereni Orizzonti. Per l’occasione tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Il compleanno è stata l’occasione per organizzare una festa, all’insegna dell’allegria e dei regali, che ha avuto come protagonista Filomena, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Filomena Palazzo, nata ad Albori, in provincia di Vietri sul Mare, ha avuto una vita molto intensa: circondata dall’affetto di una famiglia numerosa, ben 8 figli e 16 nipoti, è venuta ad abitare a Ceriale nel 1970 e si è dedicata per tutta la vita alla cura dei suoi bambini. La sua famiglia viene molto spesso a trovarla, soprattutto i figli e nipoti che vivono vicino a lei.

Durante la festa erano presenti tutti i parenti più stretti, alcuni dei quali risaliti proprio dalla Campania. In onore della signora Filomena, durante il pomeriggio di festa ha partecipato anche l’associazione Auser, molto presente e disponibile durante tutti i momenti conviviali, e Don Francesco, parroco del paese.

“Questi momenti di festa generano benefici emotivi e psicologici non solo agli ospiti, ma a tutti coloro che vi prendono parte, – dichiara Luca Ghiglione, direttore della struttura di Borghetto Santo Spirito. – È un modo per esprimere vicinanza nei confronti delle persone di cui ogni giorno ci prendiamo cura e degli operatori che svolgono con passione il loro lavoro: sono questi i momenti che ripagano di tutto l’impegno. Ringrazio molto l’associazione Auser, un gruppo di volontari molti vicino alla struttura, che è venuto a cantare per noi. Infine, personalmente faccio i miei più sinceri auguri alla signora Filomena”.

La RSA “Humanitas” di Borghetto Santo Spirito è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi nazionali nel settore delle residenze per anziani, con 5600 posti letto e oltre 80 residenze in Italia e all’estero.