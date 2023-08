Borghetto, ciclista colto da malore muore sull’Aurelia

Borghetto Santo Spirito. Tragedia sulle strade del ponente savonese per la morte di un ciclista avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.30, un anziano di 87 anni residente a Villanova d’Albenga, in sella alla bici è caduto improvvisamente mentre stava percorrendo il tratto all’altezza del Capo, vicino al confine con Ceriale. All’altezza della prima curva in direzione ponente, nel tratto in salita, il tragico malore e la caduta lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano e di personale sanitario, oltre alla polizia locale e i carabinieri. Nonostante i tentativi di soccorso e rianimazione per il ciclista non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso, probabilmente provocato da un arresto cardiaco.

Stando alle prime informazioni, nessun altro veicolo o mezzo in transito sarebbe stato coinvolto.

Al momento la viabilità ordinaria non ha subito particolari ripercussioni, non si registrano code e rallentamenti in quanto l’anziano si è accasciato sul lato monte della strada.

Sul posto stanno ancora operando i militari e gli agenti della polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso, anche se la dinamica dell’accaduto pare ormai appurata.