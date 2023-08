Boissano, l’acqua ritorna potabile: revocata l’ordinanza. Mattiauda: “Comunicazione solo online e nessuna autobotte”

Boissano. A Boissano l’acqua torna potabile e l’ordinanza di divieto di uso alimentare è stata revocata. L’ordinanza emessa inizialmente a scopo puramente precauzionale, è stata promulgata (l’11 agosto) dopo che “si è accertato che l’acqua distribuita dal civico acquedotto presentava alla vista un evidente colore torbido”.

“Dal 10 agosto si è verificato un grave intorbimento dell’acqua fornita dall’acquedotto comunale, ma solo dal giorno dopo è stato posto divieto di uso dell’acqua per usi potabili, lasciando quindi la popolazione nelle condizioni di utilizzarla per un giorno con grave rischio per la salute”. Il consigliere Davide Mattiauda presenta un’interrogazione sul tema.

E aggiunge: “Il divieto è stato diffuso solo tramite canali online del Comune non usati da tutti gli abitanti, soprattutto anziani o turisti, con la conseguenze che molte persone non ne sono venute a conoscenza e hanno comunque consumato l’acqua. Per più di tre giorni l’approvigionamento di acqua potabile è stata demandata alla popolazione senza fornire alcun supporto alternativo”.

Il consigliere comunale chiede di spiegare “il ritardo nell’emissione dell’ordinanza, di rendere noto perchè non sia stata effettuata una comunicazione capillare con megafono, come mai non è stato fornito un servizio alternativo”. Tra le richieste anche la relazione dello stato di manutenzione dell’acquedotto comunale.