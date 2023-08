Bergeggi. Il “Lido delle Sirene”, la spiaggia di Bergeggi interdetta all’accesso e all’utilizzo balneare con lo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, torna a far parlare di sé anche in questa estate 2023. I divieti infatti, segnalati con apposita cartellonistica, non vengono rispettati da tutti e non mancano, specie via mare, gli approdi al tratto di litorale sul quale è ancora “pendente” il progetto di messa in sicurezza e ripristino.

Da circa cinque anni non è possibile accedere alla spiaggia di “Punta Prodani”, conosciuta come “Lido delle Sirene”.

Tra le segnalazioni arrivate alla redazione, non solo, appunto, il mancato rispetto dell’interdizione all’area costiera, in particolare alla scala del sentiero che conduce al litorale, ma anche degrado e inciviltà da parte di quanti sostano comunque, e in barba ai divieti, sulla “spiaggia proibita”.

“I frequentatori sono spesso dediti all’abbandono delle attrezzature dello stabilimento balneare usate abusivamente. Seggiole, ombrelloni e sdraio vengono utilizzate e abbandonate sull’arenile anche in prossimità del mare che, in caso di mareggiate le trascina sui fondali” evidenzia una delle segnalazioni pervenute sulla situazione del lido di Bergeggi.

“Ritengo assurdo che nessuno si preoccupi di questo degrado ed in particolare mi chiedo perché le autorità competenti non sorveglino e mettano in sicurezza il tutto, si tratta semplicemente di far rispettare le ordinanze emesse o asportare tutte le attrezzature dello stabilimento abbandonato, che vengono invece utilizzate da quanti riescono ad introdursi sulla spiaggia”.

Degrado Lido delle Sirene a Bergeggi

Oltre alla questione di sicurezza pubblica, ora, quindi, anche il degrado con ripercussioni ambientali e marine, nonostante si sia cercato in tutti i modi di svolgere controlli e ispezioni (l’anno scorso anche l’impiego delle guardie giurate). Ma il fattore deterrenza, con il rischio di sanzioni amministrative, non ferma alcuni avventori che si recano sul litorale, situata davanti all’area Marina Protetta.

Presso la sovrintendenza regionale era stato depositato un progetto definitivo di ripristino di scala e sentiero di accesso al sito turistico, ma ad ora non ci sono stati progressi sull’iter di realizzazione.