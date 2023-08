Baseball, la Cairese Under 12 sul podio al 44° Memorial Paolo Bruni di Collecchio

Cairo Montenotte. Si è conclusa positivamente la partecipazione della Cairese Under 12 al 44° Memorial Paolo Bruni di Collecchio. La formazione valbormidese con i preziosi innesti di Letizia Gianni e Diego Miretti di Sanremo e di Davide Gennari di Avigliana ha conquistano un ottimo terzo posto vincendo in finale con il punteggio di 13 a 4.

“Una stupenda esperienza anche grazie all’organizzazione impeccabile della società del Collecchio e all’atmosfera serena che si respira su campi”, commentano dalla Cairese.

Per questo gruppo era la prima esperienza ad un torneo estivo; test superato egregiamente e bilancio ampiamente positivo con 3 vittorie e 2 sconfitte, un lavoro di gruppo nel quale tutti hanno contribuito ognuno per la sua competenza: partendo dal monte in cui si sono alternati tutti onorevolmente, con leader indiscusso Gennari che realizza 18 eliminazioni al piatto; in attacco con 833 di media battuta Aiace ha fatto da traino, per poi citare Totraku con tre doppi ed infine le battute da extra basi per Palazzi, Sechi e Minetti; degne di menzione le azioni di Miretti che con una spettacolare doppia eliminazione chiude gara uno, di Letizia che chiude la finale con tre eliminazioni al piatto, degli esterni Marzulli e Picciotto con le precise coperture in campo esterno.

Unica nota stonata l’infortunio a Malatesta che non gli ha permesso di giocare la finale. “Un ringraziamento particolare a Giulia che oltre a fare un reportage fotografico del torneo ha sostenuto incessantemente la squadra con il suo tifo”.

Grande soddisfazione in casa Cairese per il risultato raggiunto dai ragazzi della seniores che, chiudendo il campionato imbattuti, si stanno preparando a vivere un settembre intenso: appuntamento per la gara di esordio al 3 settembre in casa dell’ Avigliana e, dopo sette giorni, il ritorno sul diamante di Cairo, passaggio necessario per potersi giocare, nel secondo turno, la promozione in Serie B.