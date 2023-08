Autostrade, post ferragosto in salita: incidenti, un mezzo in avaria e decine di km di code

Liguria. Il post Ferragosto, come da attese, è iniziato in salita sulle autostrade ligure. E al momento, intorno a mezzogiorno, sono decine i km di coda con situazioni critiche nel genovese e tra Pietra Ligure e Spotorno.

Proprio in A10, infatti, si è verificato un incidente una manciata di minuti dopo le 11 (per fortuna senza gravi conseguenze, un codice giallo in ospedale), con importanti ripercussioni sul traffico.

Ad ora sono presenti 9km di coda tra Pietra e Spotorno, in direzione Italia, mentre si segnala anche una coda di 2km tra il Confine di Stato e la Barriera Confine di Stato, sempre in direzione Italia e un automezzo in avaria a Imperia Ovest.

Critica, come detto in precedenza, anche la situazione nel genovese con traffico bloccato sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Recco e Rapallo verso Livorno, per un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’auto. Il sinistro è avvenuto al chilometro 23: due i feriti, entrambi portati in codice rosso all’ospedale San Martino.

Chiusa, per consentire le operazioni di soccorso, l’entrata di Recco verso Livorno. A chi viaggia verso Livorno il consiglio è di uscire a Recco e rientrare a Rapallo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.