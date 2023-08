Autostrade, lunedì mattina da “bollino rosso” per chi viaggia in A10 da Savona a Genova

Liguria. Si prospetta una giornata difficile per chi, domani lunedì 28 agosto, si metterà in viaggio in autostrada da Savona in direzione Genova.

Dal bollettino con le previsioni per il traffico diramato quest’oggi da Aspi, infatti, emerge che dalle 7 alle 19 di domani sulla A10 Savona-Genova in direzione del capoluogo di regione i tempi di percorrenza saranno superiori alla media per tutto il giorno fino alle 19, con un periodo particolarmente complicato (contrassegnato dal “bollino rosso”) al mattino tra le 10 e le 13.

In direzione opposta invece, cioè verso Savona, la circolazione autostradale non dovrebbe presentare particolari criticità.

Ma quello sulla A10 non è l’unico bollino rosso previsto sulle autostrade liguri. Anche sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sono previsti tempi di percorrenza “molto superiori” alla media tra le 10 e le 13 in direzione Gravellona; sulla A7 Serravalle-Genova, invece, il momento più complicato sarà al mattino presto, tra le 7 e le 10, in direzione del capoluogo ligure.