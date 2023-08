Auto ribaltata a Balestrino, due feriti

Balestrino. E’ di due persone ferite, il conducente e l’altra persona a bordo, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo mattino di oggi a Balestrino, in località Fasciola.

Secondo quanto appreso, intorno alle 8.00, il guidatore della vettura ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo per ribaltarsi lungo la strada.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della Croce Rossa di Loano e dell’automedica del 118.

I pompieri sono intervenuti per estrarre gli occupanti del veicolo, i quali, dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, nonostante la dinamica del sinistro, non hanno riportato gravi traumi o ferite.