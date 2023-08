Auto in doppia fila davanti alle farmacie, ora il Comune di Savona valuta dei parcheggi ad hoc per “acquisto farmaci”

Savona. Il Comune sta valutando di istituire alcuni parcheggi ad hoc davanti alle farmacie savonesi per l’acquisto di farmaci. Lo scopo sarebbe evitare la fermata delle auto in doppia fila.

La proposta è arrivata da alcuni titolari delle farmacie che hanno chiesto di prevedere per alcuni parcheggi la possibilità di fermarsi per 15 minuti.

Disagi alla circolazione stradale sono stati registrati ancora ieri mattina davanti alla farmacia di via Paleocapa. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri che hanno multato e rimosso i mezzi parcheggiati sulla carreggiata.

Savona non sarebbe un caso isolato, questa possibilità è realtà in molti Comuni in Italia. L’assessore Ilaria Becco spiega che il Comune sta prendendo in considerazione la proposta avanzata: “Abbiamo avviato un’interlocuzione con l’ordine dei farmacisti molto disponibili a collaborare. Stiamo facendo le verifiche con la polizia locale per valutare se è tecnicamente possibile”.