Aspiranti guardie eco-zoofile, ad Albenga al via il corso di formazione

Albenga. Il nucleo delle guardie eco-zoofile di GADIT organizza il corso di formazione per aspiranti guardie eco-zoofilo, che sarà svolto ad Albenga in Via Roma 66 presso la sede della UILDM (sotto la biblioteca civica). Il corso si compone di n.60 ore di teoria e n.30 ore di tirocinio (uscite sul territorio da svolgere a partire dal mese di febbraio o al termine del corso di formazione). Le attività formative avranno inizio nel mese di settembre 2023, sono previste 28 lezioni svolte preferibilmente nelle giornate non festive per favorire la massima partecipazione.L’assenza ad un quarto delle ore di lezioni comporta il non rilascio dell’attestato.

Le finalità del corso sono preordinate a fornire ai partecipanti gli elementi di conoscenza del ruolo e della qualifica rivestiti, adeguati ai compiti ed alle attività di competenza, a sviluppare e qualificare le capacità tecniche a livello professionale. L’impiego dei volontari che avranno superato il corso, a seguito del rilascio del decreto prefettizio, sarà possibile nell’ambito territoriale di tutta la provincia di competenza nel rispetto dei regolamenti approvati dalle Questure competenti.

I volontari saranno in grado di prevenire e reprimere gli illeciti concernenti le leggi ed i regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali e difesa del patrimonio zootecnico e ambientale nonché delle leggi n.281 del 14.08.91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo); n.611 del 12.06.1913 (concernente provvedimenti per la protezione degli animali); n.189 del 20.07.2004 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni organizzate); D.lgs n.152 del 03.04.2006 (Testo Unico in materia Ambientale); nonché collaborare con le Istituzioni e le Forze di Polizia.

Il corso si svolgerà dalle 20 alle 23. La valutazione finale sarà determinata dalla media matematica delle prove svolte durante la formazione, terminato il percorso formativo si riunirà la commissione composta dal Presidente dell’Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo, dal Direttore dei Servizi per procedere allo scrutinio finale e a formalizzare il superamento del corso.

Alle future Guardie sarà richiesto un impegno minimo di 12 ore mensili. Il termine massimo per potersi iscrivere è il 20 settembre, tramite link. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3519304784 oppure tramite e-mail all’indirizzo gaditsc@gmail.com.