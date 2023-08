Arriva la notte di Ferragosto allo Scaletto delle Fornaci, con il dj set di Fabietto e le canzoni di Sethu

Savona. Arriva la tanto attesa notte di domani, 14 agosto, dunque quella che porta dritta dritta al Ferragosto 2023. Savona la celebra in modo che ritiene speciale, allo Scaletto dei pescatori della Fornaci: spiaggia libera (Savona ne ha tante, perché il mare è di tutti), ancora una volta Bandiera Blu, uno dei non molti lidi attrezzati per far godere il mare anche ai disabili grazie al prezioso lavoro della cooperativa L’Altromare e all’impegno di Ugo Cappello.

Lo fa anche per un motivo artistico: proprio alle Fornaci è nato Sethu, salito alla ribalta dell’ultimo Festival di Sanremo con il fratello gemello e produttore Jiz, che tanta parte ha avuto nel suo successo. Ci sarebbe anche da ricordare che da queste parti abita Annalisa, che in passato al Ferragosto dello Scaletto ha partecipato confusa tra il pubblico.

In passato, appunto, questo evento, che ora si chiama “Notte di Ferragosto, luci e musica sulla spiaggia di Savona”, era un appuntamento consueto: l’ultima volta fu 9 anni fa.

A Sethu e Jiz sarà consegnato un riconoscimento come “Ambasciatori di Savona” dal sindaco Marco Russo e dalla vicesindaco Elisa Di Padova,che ha dato una svolta agli eventi estivi della città.

Sethu ci farà sentire alcune delle sue canzoni, nel corso di una notte incentrata sul dj set di Fabietto Cataneo, presentata da Luca Galtieri e con gli inserimenti di chi scrive e soprattutto del direttore di IVG Andrea Chiovelli.

Sethu è in tour in tutta Italia e sta partecipando ad alcuni dei maggiori eventi collettivi, ma non ha voluto mancare all’appuntamento con la sua città.

A Fabietto, che molti ricorderanno protagonista di tanti Capodanno in Darsena, il compito di far ballare, cantare, insomma divertirsi tutti insieme. Come ogni dj è geloso delle sue “scalette”, ma saprà proporre brani per tutti i gusti e tutte le età, tra conferme e sorprese.

L’evento, organizzato dall’agenzia Eccoci per la regia di Marco Dottore, si deve al Comune di Savona e all’Autorita di Sistema Portuale grazie all’impegno e alla passione di Paolo Canavese.

L’inizio è previsto alle 22, preceduto da un’altra manifestazione cara a tutti i savonesi, la posa dei lumini in mare, in tutti gli stabilimenti balneari e chioschi, sotto la regia del presidente Enrico Schiappapietra.

Le attività che si affacciano sullo Scaletto partecipano in quota parte all’evento, e un primo grazie va alla titolare e al personale della “Baracchetta”, che da settimane sopportano l’invasione degli organizzatori.

L’allestimento è curato da Daniele Guatti, Massimo Fornasier e Fulvio Cerulli, l’organizzazione logistica è di Mauro Gabetta.

Qualche notizia utile. Gli spettatori troveranno sul posto le indicazioni per gli ingressi (anche questo evento è sottoposto come tutti alle norme nazionali di sicurezza), è a disposizione l’ampio parcheggio del centro commerciale Le Officine. Allo Scaletto si arriva senza troppa fatica da ogni parte della città, stazione compresa.