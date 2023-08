Annalisa trionfa all’Rtl Power Hits Estate 2023 con “Mon Amour”

Savona. “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me…”. “Mon Amour” di Annalisa, uscito a marzo, è diventato subito un tormentone e questa estate ha preso il volo (tre dischi di platino). Lo conferma l’ennesimo riconoscimento vinto dalla cantante savonese che, ieri sera (29 agosto) all’Arena di Verona, ha ricevuto il Premio Siae all’RTL 102.5 Power Hit Estate 2023: il suo infatti è brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia.

“Grazie alla mia squadra, a tutti quelli che hanno creduto e lavorato con me a questo brano, grazie a voi che lo avete cantato, ballato, suonato perché senza di voi non avrei vinto questo premio. Non sapete il bene che vi voglio”, così sui social Nali ha commentato il premio.

E se Annalisa si è aggiudicata il Premio Siae, a vincere il Premio Fimi (il più ambito) per il singolo più venduto di quest’estate, sono stati invece i The Kolors con la loro “Italodisco”.

Riconoscimenti anche per Peggy Gou e la sua “(It Goes Like) Nanana”, singolo indipendente più trasmesso dalle radio da giugno ad agosto 2023. L’album più venduto invece è “Sirio” di Lazza.

Dopo “Bellissima”, quindi, ennesimo successo per la savonese “Nali” che in questi mesi ha conquistato le classifiche anche con “Disco Paradise” (realizzata con Fedez e J-Ax), doppio disco di platino. Canzoni che molto probabilmente saranno in scaletta al suo unico concerto di questo 2023 che si terrà il 4 novembre al Forum di Assago, andato in poco tempo sold out.