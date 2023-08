Andora, nuovi problemi di approvvigionamento idrico: viale Mazzini resta senz’acqua

Andora. Nuovi problemi di approvvigionamento idrico ad Andora.

Alcuni lettori hanno segnalato alla nostra redazione la “totale assenza di acqua nella zona di viale Mazzini a partire dalle 12 di oggi”.

Una situazione che, come si potrà immaginare, sta creando notevoli problemi, specie in una giornata di caldo da bollino rosso come quella che stiamo vivendo e in più di un fine settimana di pieno agosto.

L’amministrazione comunale del sindaco Mauro Demichelis si è subito attivata chiedendo l’intervento dei tecnici di Rivieracqua e, soprattutto, delucidazioni pubbliche in merito al disservizio odierno.