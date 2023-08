Altare, sulle lettura di favole nei bar la giunta Briano risponde alla minoranza

Altare. “Le letture di favole per bambini e le presentazioni di libri non sono mai state stoppate né vietate, anzi, sono sempre state considerate ammirevoli ed è sempre stata messa in atto tutta la forza-lavoro per sostenere e promuovere le attività locali”. Questa la risposta della giunta guidata dal sindaco Roberto Briano al l’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Grisolia, Caruso, Pansera e Scotti sulla questione dell’autorizzazione necessaria per tali attività negli esercizi pubblici.

“Il sindaco di Altare non ha fatto alcuna propria interpretazione in merito alla regolamentazione, così come invece sostenuto da articoli di giornale, ma è stata applicata soltanto la normativa vigente. Tant’è vero che nel mese di gennaio i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono stati convocati per un incontro con l’Ufficio commercio, la Polizia Municipale, l’Assessore al commercio e la Dott.ssa Carbone con il fine di esplicare al meglio la legislazione dopo che sono state pubblicizzate da privati diverse iniziative, programmate con cadenza settimanale, per i bambini, presso i bar locali e sale giochi, senza essere collegate all’attività dei bar e senza alcuna comunicazione al Comune di Altare; comportamenti sanzionabili da parte di organi competenti esterni al Comune, con conseguenze ripercuotibili e negative sulle attività stesse”, sottolineano dalla maggioranza.

È ancora: “Sono state sempre autorizzate, come da richieste, le letture ad alta voce per bambini nella biblioteca, sospese dai richiedenti alla fine del mese di maggio. In merito alla presentazione di un libro, in seguito alla richiesta del permesso da parte del titolare dell’esercizio, priva di necessaria modulistica, ma già pubblicizzata, è stato precisato che tale circostanza non rientra tra le attività accessorie, così come previsto dalla Legge Regionale, è stato consigliato l’uso e verificata la disponibilità della biblioteca ed è stata illustrata la facoltà di vendere per asporto i propri prodotti per un eventuale rinfresco”.

“L’articolo 62 della Legge Regionale 1/2007, così come precisato nella risposta all’interrogazione, consente le ‘attività accessorie’ (installazione di apparecchi televisivi, impianti di diffusione di musica, ecc.) senza ulteriori autorizzazioni con il presupposto che non si creino le condizioni per costituire locali di pubblico spettacolo; quest’ultimo si configura (chiarimento del MISE e Ministero dell’Interno) qualora sia creato uno spazio dedicato ed attrezzato per lo stazionamento del pubblico, la cadenza sia ricorrente e non episodica, venga data pubblicità di tali eventi attraverso qualsiasi mezzo. Al verificarsi di anche una sola delle condizioni, il titolare dell’attività deve presentare apposita SCIA corredata da specifica documentazione. Da non confondere, come riportato erroneamente, con la normativa sulla safety-security”, concludono dal Comune.