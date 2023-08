Altare, la minoranza chiede un Consiglio comunale aperto per il caso ex Savam

Altare. Sul passo indietro di Città del Vetro srl, che nonostante i permessi ottenuti non intende procedere alla messa in sicurezza delle aree ex Savam perché troppo onerosa, interviene il gruppo di minoranza “Altare con Noi”.

“Avendo appreso dai mezzi stampa e social l’ennesima fumata nera, come consiglieri di opposizione faremo una richiesta formale di un Consiglio Comunale aperto, alla presenza dei rappresentanti di Regione Liguria, Provincia di Savona, i liquidatori della società Città del Vetro, Soprintendenza delle Belle Arti e del Presidente del Comitato della riqualificazione del centro storico sulla situazione altarese”, affermano i membri del gruppo.

Chiedono inoltre, “a ogni consigliere comunale di rendersi disponibile a firmare la richiesta così da assumersi la responsabilità davanti alla cittadinanza”, concludono Giuseppe Grisolia, Carlo Pansera ed Eleonora Caruso.