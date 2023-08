“Altare con Noi Insieme” all’attacco: “Un paese di sbarre, chiusure e ordinanze”

Altare. “Un paese di sbarre, chiusure e ordinanze”. Inizia così il duro comunicato di Giuseppe Grisolia, Carlo Pansera ed Eleonora Caruso consiglieri del gruppo “Altare con Noi Insieme”, che hanno messo nel mirino, in particolare, la strada vicinale località La Vera dove “i problemi perdurano da ormai quasi 2 anni senza l’ombra di una soluzione”.

“Con l’Ordinanza Sindacale n*43 del 05/10/2021, a seguito dell’evento meteorologico che colpì il territorio comunale di Altare in data 04/10/2021, ove si verificarono smottamenti interessanti la strada vicinale Località La Vera, il Sindaco Roberto Briano ordinò la chiusura della strada dal civico 9 sino a monte e l’interdizione alla viabilità veicolare e pedonale per la tutela e l’incolumità dei cittadini”, si legge nella nota.

“Da quel giorno, ossia da quasi 1 anno e 10 mesi, gli abitanti di quel tratto si trovano a dover vivere in una situazione di forte disagio che non sembra risolversi, anzi, pare proprio aggravarsi ulteriormente. In data odierna, tramite segnalazioni di residenti, si è venuti a conoscenza che le precedenti transenne sono state sostituite da una sbarra che, ancora di più, aumenta il disagio”, prosegue.

“La strada è, come dichiarato dal sindaco stesso ai giornali, non di competenza comunale in quanto privata e, a tal proposito, nessun intervento da parte degli uffici sarebbe stato possibile. Nonostante ciò, come già indicato, è stata posta una sbarra. Dopo sei mesi dalla sopracitata ordinanza del 2021 un residente aveva già comunicato ai giornali disappunti in merito, mostrando chiaramente la propria disperazione ma, ad oggi, nessuna novità da parte del Sindaco e Uffici Comunali, se non un’ulteriore limitazione a discapito degli abitanti della zona”.

“E se ci fosse un’emergenza con eventuale intervento di ambulanza e vigili de fuoco?, – si chiedono i rappresentanti di ‘Altare con Noi Insieme’. – Il rischio è quello di non poter intervenire in tempo, allora le conseguenze non sarebbero gravi, di più. Stessa faccenda in caso di evacuazione, quali potrebbero essere i modi e le tempistiche?”.

E arriverà una interrogazione ad hoc: “Come gruppo di opposizione interrogheremo il sindaco per capire quali possano essere gli opportuni interventi e soprattutto le relative tempistiche, non è né possibile né tollerabile avere una situazione del genere, nonostante gli Altaresi siano ormai abituati a vivere in determinate condizione. In aggiunta, vista l’importanza, è che in caso di emergenza un’ambulanza non può perdere tempo a chiamare qualcuno che venga ad alzare la sbarra. In caso di un infarto basta anche un minuto di ritardo per morire. Gli abitanti di Località La Vera, in qualche modo (nolente immaginiamo) sono trattati come cittadini di serie B”, conclude la nota.