Altare, addio a Maria Brondi: grande esperta della storia del vetro

Altare. È mancata Maria Brondi, molto conosciuta e stimata. Una tra le maggiori esperte della storia del vetro. Maria si è spenta questa mattina dopo essersi battuta contro un male incurabile.

Di antica famiglia vetraria, presente in Altare già dal 1500. Maria è cresciuta ascoltando, parlando e “vivendo il vetro”. Suo padre, l’ingenier Elso, fu una figura importante dell’industria savonese e mandò avanti la vetreria di Altare “anche sotto le bombe, durante tutta la guerra, riuscendo a salvare dal fronte molti operai. Un grande esempio cui Maria si ispirò per tutta la vita” racconta chi l’ha conosciuta e oggi ne piange la scomparsa.

Un’esistenza operosa, in cui trovò anche il tempo per scrivere quattro libri e molti articoli sulla storia di Altare, citati dalla letteratura scientifica, anche internazionale. Ha tessuto con entusiasmo, legami con gli esperti di vetro in Italia e fuori. La chimica delle composizioni di Altare è stato il suo ultimo, grande interesse. Altare perde dunque una figura preziosa.

“Questo piccolo centro della Valbormida, per quanto riguarda la lavorazione del vetro, infatti, fu di importanza pari o superiore a Venezia, in termini di quantità e qualità di maestranze esportate verso l’ Italia, Francia e Inghilterra. Una grande passione, la sua, per datare e catalogare composizioni anche antecedenti al 1800” ci spiegano mentre la ricordano.

Anche per questo gli sforzi di Maria si sono concentrati verso lo scavo archeologico, il solo mezzo che possa restituire vetro sufficientemente antico, ben datato, da sottoporre ad analisi. Un primo risultato fu raggiunto con gli scavi del Priamàr insieme al professor Carlo Varaldo. Ma il lavoro di Maria Brondi non si fermò e andò avanti.

Altri nuovi scavi presero il via ad Altare intorno al 2016. Le analisi sono ancora in corso. La grande speranza di Maria fu sempre quella di scavare sotto il forno Racchetti, fornace sicuramente medievale in paese. Vedere questi scavi eseguiti e il forno restaurato sicuramente sarebbe un’immensa gioia per lei.

I funerali martedì prossimo, 22 agosto alle 9.30 nella chiesa di Sant’Eugenio.