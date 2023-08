Alluvione Emilia, Spi Cgil Liguria dona altri 5 mila euro

Liguria. Continua senza sosta la catena di solidarietà che unisce il Sindacato Pensionati Cgil Genova e Liguria e l’Emilia, colpita a maggio da una devastante alluvione.

A più di due mesi di distanza i lavori di ripristino sono ancora in corso, così come l’impegno del Sindacato Pensionati che ha concluso in questi giorni una raccolta fondi, donando altri 5 mila euro in favore delle strutture delle zone in difficoltà.

“Si tratta – commenta il segretario generale dello Spi Cgil Genova e Liguria Ivano Bosco – di un risultato importante, ottenuto grazie all’impegno di tutte le compagne ed i compagni delle Leghe dei pensionati e naturalmente alla generosità degli iscritti, che come sempre non si sono tirati indietro, donando anche solamente pochi, ma importantissimi, euro”.

Alla raccolta hanno inoltre contribuito anche i dipendenti del Sindacato con un’ora di retribuzione. La somma si aggiunge così alla precedente donazione di 10 mila euro consegnata lo scorso 9 giugno ai compagni emiliani.