Allerta prorogata: a Savona salta il mercato, rinviati gli esami di riparazione a scuola

Savona. Niente mercato, ma soprattutto un rinvio per chi, domattina, doveva sostenere gli esami di riparazione a scuola. E’ la conseguenza della proroga dell’allerta meteo arancione per temporali decisa oggi da Arpal: un provvedimento che rende operativa anche domani (per ora fino alle 15) l’ordinanza emessa ieri dal sindaco di Savona Marco Russo e che, in origine, avrebbe dovuto concludersi alle 23.59 di oggi.

In ogni caso il primo cittadino sta firmando proprio in questi minuti in Comune una nuova ordinanza per ribadire quanto già stabilito sabato e precisare meglio lo stop del mercato e la chiusura delle scuole.

L’ordinanza di sabato (ormai operativa almeno fino alle 15 di domani) prevede:

• la sospensione di ogni manifestazione a carattere commerciale, sportivo o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica;

• la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme;

• l’interdizione delle strutture sportive pubbliche, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale;

• l’adozione delle misure di salvaguardia e di autotutela da parte dei responsabili delle strutture sportive e attività commerciali private con importanti afflussi di persone;

• l’attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

• l’attivazione del C.O.C. solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento fermo restando la presenza e l’attivazione del C.O.C per la Polizia Locale e dei rappresentanti della Protezione civile presso la Centrale Operativa del Comando di PL per tutto il periodo dell’allerta arancione;

• il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

• il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

• il divieto di scendere nell’alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata;

• la chiusura totale del parcheggio pubblico sito in Via Piave nonché la chiusura parziale del posteggio pubblico di Piazza del Popolo limitatamente ad una fascia di 10 metri lungo l’argine del Letimbro e all’interdizione dell’accesso e dell’uscita sul lato del ponte di via Sormano;

• l’interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l’omonimo rio;

• l’interdizione e la chiusura del Parco Marabotto.