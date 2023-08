Savona-Genova. Il maltempo “risparmia”, almeno per ora, il savonese dove, nella notte appena trascorsa, non si sono registrati grossi interventi da parte vigili del fuoco e personale sanitario. Ma non si può dire lo stesso per la zona di Genova, colpita con violenza.

Un nubifragio mattutino, ieri (domenica 27 agosto), seguito poi da uno più forte in serata e Genova si è trovata con decine di strade e piazze allagate, sottopassi impraticabili, una rete di trasporto pubblico azzoppata, black out a macchia di leopardo in tutti i quartieri, soprattutto in centro e circa 200 tra interventi già svolti, altri ancora in corso e chiamate per avere aiuto da parte dei vigili del fuoco.

SUPERLAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO. Oltre 60 gli interventi effettuati, con decine e decine di chiamate in coda. I pompieri hanno raccontato di parecchi salvataggi di persone nei sottopassi, sui tetti delle macchine e nelle case. Una donna è stata estratta da un ascensore dove stava iniziando a salire acqua. Delicata la situazione all’ospedale Gaslini di Genova, dove un albero è caduto su un deposito di bombole d’ossigeno.

Moltissimi allagamenti, da piazza Martinez a via Cantore, da Boccadasse e corso Italia ai vicoli del centro storico, con praticamente tutti o quasi i sottopassi tra il ponente, il levante e la Valpolcevera fatti chiudere dalla polizia locale.

ALLAGAMENTI E CHIUSURE. Ieri sera allagata anche la stazione ferroviaria di Genova Principe e diverse stazioni della metropolitana. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Da valutare la sicurezza di alcuni impianti ed aree come il parcheggio di via del Lagaccio, sotto il ponte Don Acciai, dove un terrapieno ieri sera ha ceduto.

ALLERTA METEO IN ATTO. L’allerta meteo arancione – il livello massimo per i temporali – sarà in vigore fino alle 15 di oggi in tutta la Regione.