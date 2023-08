Albissola, Matteo Bussola a “Parole Ubikate in mare” per presentare il suo nuovo romanzo

Albissola Marina. Giovedì 10 agosto, alle ore 21:15, in Piazza della Concordia nuovo appuntamento con la rassegna “Parole Ubikate in mare”, a cura della libreria UBIK e del Comune di Albissola Marina, con il sostegno di BPER Banca.

Questa settimana l’ospite sarà lo scrittore Matteo Bussola che, dopo il formidabile successo de “Il rosmarino non capisce l’inverno”, sette mesi in classifica con 150.000 copie vendute e romanzo più venduto del 2022, presenterà il nuovo romanzo “Un buon posto in cui fermarsi” (Einaudi). Un libro nel quale l’autore riesce a raccontare la fragilità maschile come nel precedente libro ha messo in scena il dolore delle donne. Maschi di ogni età, incrinati, abbattuti, che proprio nell’assecondare il fallimento trovano un senso nuovo, più autentico. Uomini che depongono le armi e finalmente si consegnano a una vita nuova.

Ad introdurre la serata sarà Renata Barberis, mentre le letture saranno a cura dell’attore Giorgio Scaramuzzino.

In caso di pioggia, l’incontro si svolgerà al coperto al Museo MUDA adiacente alla piazza. L’Ingresso è gratuito