Albissola Marina, straordinario soccorso: i cani Mokha e Max salvano una persona in mare

Albissola Marina. Grande squadra. Grandi i due splendidi esemplari di Labrador e Golden Retriever che ieri hanno salvato una persona in mare. Mokha e Max, cani bagnino. Pronti a scattare ancora una volta. Ieri pomeriggio hanno soccorso in mare un uomo che non riusciva più a tornare in spiaggia, a 15 metri da riva.

Un salvataggio eccezionale scattato non appena gli esperti soccorritori della Scuola Italiana Cani Salvataggio si sono accorti che qualcosa in acqua non andava. Questione di secondi e, insieme ai due bagnìni a quattro zampe, si sono tuffati tutti in mare.

L’uomo, un ucraino in difficoltà, è stato prontamente recuperato, portato a riva e soccorso. Storia dal lieto fine.

“Ancora una volta i cani salvataggio della SICS, che da tre anni svolgono il servizio di assistenza bagnanti in una spiaggia libera del nostro comune, hanno salvato un turista in grave difficoltà, – racconta di questo spettacolare salvataggio Roberto Bragantini, consigliere comunale. – Sono particolarmente lieto di ricevere queste notizie perché spero proprio che la sensibilità su questo importante argomento sia recepita da tutti i Comun”i”.

“La sicurezza in mare non dovrebbe avere vincolii. Grazie alla Scuola Italiana Cani da Salvataggio, ai propri soccorritori e ai magnifici cani”, conclude Bragantini.

Complimenti a Ornella Parodi, Gino Pregliasco e Costantino Laurenziano. Ai meravigliosi Mokha e Max cui va tutto l’affetto che c’è.