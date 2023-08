Albissola, ecco il nuovo sito turistico: “Visitalbissola.com per raccontare la città e le sue meraviglie”

Albissola Marina. Nell’ottica di un processo di sempre maggiore digitalizzazione della promozione territoriale, Albissola Marina prosegue nel suo percorso di innovazione e valorizzazione turistica presentando a partire da oggi il nuovo portale turistico www.visitalbissola.com.

È una nuova piattaforma per turisti e cittadini che vogliono essere sempre aggiornati su cosa succede in questo angolo di Liguria. Il portale verrà costantemente aggiornato ed implementato con nuove funzionalità e nuovi contenuti nel tempo.

Il lancio del nuovo turistico rappresenta la seconda tappa per il Comune di Albissola, dopo aver già avviato con successo un nuovo progetto di comunicazione e gestione dei social network.

Enrico Schelotto, consigliere delegato al Turismo e al Marketing Territoriale, commenta così questo progetto che ha seguito da vicino: “Continuano le novità ad Albissola Marina in questa estate 2023. Dopo l’analisi dei dati molto positivi di questa stagione, in cui i turisti stranieri segnano un importante incremento, ecco che viene finalmente presentato il nuovo portale turistico visitalbissola.com con l’obiettivo di guidare i visitatori sia alla scoperta della nostra cittadina una volta in loco ma soprattutto nelle fasi di scelta della propria vacanza”.

“Offriremo quindi tutte le informazioni necessarie per organizzare il soggiorno ad Albissola Marina. Un sito moderno, semplice ed intuitivo, che verrà costantemente aggiornato nei suoi contenuti e nella sua interfaccia. Grazie alla sua dinamicità, vogliamo che il portale sia capace di offrire sempre spunti nuovi a tutti coloro che vorranno scoprire le bellezze di Albissola per 365 giorni all’anno. Parte quindi oggi la versione zero del portale visitalbissola.com per raccontare Albissola Marina e le sue meraviglie, in una maniera completamente nuova. Al momento del lancio, previsto per venerdì sera, ci sarà solo la versione italiana ma l’obiettivo è quello di tradurre il sito in più lingue, seguendo proprio il trend in crescita dei turisti provenienti da tutto il mondo”.

Il nuovo sito web, raggiungibile sempre all’indirizzo www.visitalbissola.com, è stato realizzato dalla società informatica Core iMaging, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’ufficio di promozione territoriale dell’Ente.

“Soddisfazione condivisa” da tutte le parti che hanno collaborato al progetto, con “l’invito e l’augurio che il portale possa aggiungere un ulteriore importante step nel percorso di grande valorizzazione turistica in corso ad Albissola Marina. La presentazione ufficiale del portale avrà luogo questa sera (18 agosto), alle 18.