Albisole, cresce l’attesa per la tradizionale processione in mare “A Madonna du ma’”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Anche quest’anno, come ormai da sette anni, si ripeterà la processione di barche per la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo.

Martedì 15 agosto, nello specchio d’acqua delle Albisole, si terrà la “Processione in mare A Madonna du ma’”, organizzata dalle parrocchie Nostra Signora Stella Maris e Nostra Signora della Concordia, dal Gruppo Pescatori Dilettanti di Albisola Superiore, dal Circolo Anam e dall’Associazione Bagni Marini.

Il programma prevede: alle 19.00 la partenza dal molo Capo Torre di Albisola Superiore, alle 19.15 (in corrispondenza della spiaggia del Gruppo Pescatori di Superiore) la benedizione del mare, alle 19.30 (di fronte ai Bagni Caviglia di Albisola Superiore) una sosta al Presepe degli Abissi con omaggio floreale posto ai piedi della Madonna da parte di un sub, alle 19.45 (in corrispondenza del molo sant’Antonio di Albissola Marina) ancora la benedizione del mare e alle 20.00 presso la spiaggia dell’Associazione nautica Albissola Marina (Anam) l’arrivo della processione.

I bagnini porteranno il loro omaggio al passaggio della Madonna in piedi sui vari pattini. Oltre che da numerose imbarcazioni, moltissime persone assisteranno all’iniziativa dalle due passeggiate.