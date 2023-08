Albenga, ultima settimana per sostenere il progetto “Con un gelato doni un sorriso” di Ant

Albenga. Ultima settimana per sostenere il progetto “Con un gelato doni un sorriso”.

L’iniziativa, che doveva terminare domenica 20 agosto, proseguirà fino a domenica 27 agosto grazie ai titolari della Gelateria Romea Mucca Golosa di viale Martiri 24 che, per il primo anno, hanno deciso di aggiungersi alle gelaterie artigianali ingaune che da numerosi anni hanno abbracciato questo progetto benefico.

Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Albenga con la quale, gustandosi un buon gelato, si può contribuire alla realizzazione dei progetti di prevenzione oncologica ANT.

“Ringrazio tutti i titolari delle gelaterie artigianali che anche quest’anno credendo nell’operato della Fondazione ANT hanno scelto di supportare questo progetto e auspico che si possano coinvolgere in futuro le gelaterie dell’intera provincia di Savona e magari estendere l’iniziativa anche ad altre attività di ristorazione come bar, ristoranti e pizzerie” dichiara Cristina Pavanelli, presidente della delegazione di Albenga.

Al termine della settimana i titolari delle gelaterie devolveranno un’offerta libera a sostegno dei progetti di visite di prevenzione oncologica gratuite che nello specifico saranno utilizzate per il “Progetto tiroide” che si realizzerà martedì 19 settembre.

Per usufruire delle visite gratuite occorrerà prenotare la visita dal 12 settembre dalle 9.30 alle 11.30 al numero 342 7646010.

“La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere il cancro ed è per questo che la fondazione ANT in questi ultimi anni ha dedicato particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio ed ai progetti di diagnosi precoce” spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

Per essere informati sulle attività della delegazione di Albenga si può andare presso il Charity Point Da Cuore a Cuore in via Roma 46 ad Albenga, oppure telefonare allo 0182556060