Albenga, rinnovata la convenzione con il CAI per la manutenzione dei sentieri

Albenga. Albenga città di arte, cultura, musica, divertimento e ideale per gli sport legati all’outdoor.

“Sia la costa che il nostro straordinario entroterra – si legge in una nota del Comune -, si prestano, infatti a praticare sport dal surf e il kitesurf passando per la mountainbike l’escursionismo, il nuoto in acque libere e molto altro. Il Comune di Albenga ha rinnovato, anche quest’anno, la convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio”.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Oggi c’è stata la firma del rinnovo della convenzione con il CAI, occasione per ringraziare ancora una volta per la professionalità e l’impegno che dedicano alla manutenzione della rete escursionistica del nostro territorio. Il settore del turismo legato all’outdoor, come sappiamo, in questi anni ha visto una costante crescita. Albenga, oltre alla costa, ha un entroterra stupendo e tutto da scoprire”.

“Come amministrazione stiamo ampliando sempre più la nostra offerta in questo settore, pensiamo ad esempio agli investimenti fatti e che faremo per realizzare la casa dell’outdoor a Campochiesa e la gara internazionale XCO in collaborazione con Ucla. La collaborazione del CAI è fondamentale per rendere sempre più competitivo e al contempo accessibile il nostro territorio”, conclude.