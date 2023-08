Albenga piange la scomparsa di Gianni Tarnoldi, superstite di un tragico affondamento

Albenga. Lutto nell’albenganese per la scomparsa all’età di 82 anni, di Gianni Tarnoldi uno dei bambini dell’Annamaria, la motobarca che affondò al largo di Albenga nella quale persero tragicamente la vita 44 bambini e 3 accompagnatori.

La tragedia viene commemorata con iniziative e ricorrenze.

Afferma Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca di Albenga: “Quest’anno Gianni non era presente alla commemorazione perché non stava bene, ma è stato il primo anno nel quale non c’era. Ci stringiamo intorno alla famiglia, in particolare la moglie Vanna, i figli e il nipote”.

Una persona molto conosciuta e apprezzata nel comprensorio ingauno, a cominciare per il suo impegno nel sociale e nel volontariato.

I funerali si terranno mercoledì 9 agosto, alle ore 9.30, nella Cattedrale San Michele di Albenga.

Tutta l’Amministrazione ed il sindaco Riccardo Tomatis porgono le più sentite condoglianze alla famiglia.