Albenga: l’amministrazione accoglie l’invito di Alassiowood e candida Gino Rapa per il Premio Emys 2024

Albenga. Dopo l’iniziativa della petizione online avviata dallo staff di Alassiowood e dal suo portavoce Gigi Ciccione continua il dibattito sulla consegna di un premio alla cultura al professor Gino Rapa.

Non ci sarà un premio ad hoc consegnato nell’ambito di Ottobre De Andrè, come proposto dal gruppo social, ma una candidatura all’Oscar del turismo che avverrà nell’estate 2024: questa la proposta del vice sindaco Alberto Passino. Nel mezzo però ci saranno le elezioni amministrative per il rinnovo del parlamentino ingauno e del nuovo sindaco, quindi chi gestirà questa pratica non è al momento possibile sapere.

Il vice sindaco Passino dichiara: “Abbiamo ricevuto questa raccolta firme a sostegno della candidatura di Gino Rapa a un premio che possa riconoscere pubblicamente l’attività sua e dei Fieui di Caruggi in merito alla cultura e ai grandi nomi a livello nazionale che hanno portato ad Albenga dandone sicuramente lustro, Personalmente, pur condividendo l’idea, troverei sbagliato creare un premio ad personam, per questo in qualità di assessore al turismo e alla cultura e di delegato del sindaco a presiedere il Comitato Locale Turismo sottoporrò a quest’ultimo tale nomination per il prossimo premio Emys 2024. Il Premio Emys, già assegnato a Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (nel 2019), Vittorio Brumotti (nel 2020), Luminosa Bogliolo (2021) e Massimo Beduschi (2022), Cristina Rava (2023) è il vero e proprio ‘Oscar’ del turismo e della cultura che premia personalità ingaune che hanno portato il nome di Albenga alla ribalta”.

Il portavoce del gruppo Alassiowood commenta così la notizia: “Abbiamo appreso con soddisfazione che la nostra richiesta di candidare il prof Rapa ad un premio è stata accolta dall’amministrazione comunale. Ringraziamo il vicesindaco di Albenga Alberto Passino, gli organi di stampa che hanno supportato la nostra iniziativa. Alassiowood è un gruppo goliardico che, nel tempo, ha cercato con il sorriso e l’ironia di coinvolgere i cittadini comuni nella vita politica del territorio, che non è certamente limitato alla città di Alassio dove il gruppo è nato. Proprio la nostra vicinanza alle persone, ai loro bisogni e al pensiero comune ci hanno trasformato in una sorta di ‘Grillo Parlante’ che alcuni preferirebbero non sentire e magari zittire. Oggi segnano una pagina positiva di collaborazione con l’amministrazione comunale di Albenga e ci auguriamo che questo tipo di interazione possa proseguire anche in futuro, anche in altre città. Magari anche ad Alassio”.