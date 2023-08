Albenga, il Pd a Crosetto: “Il governo inon ha la più pallida idea di come gestire la situazione migranti”

Albenga. Il circolo del Pd di Albenga replica alle dichiarazioni di Roberto Crosetto, presidente della sezione albenganese di Fratelli d’Italia, in merito al centro di accoglienza che sarà allestito a Vadino.

“FdI ad Albenga, capitanata da Crosetto, appare abbastanza spaesata nelle ultime dichiarazioni di quest’ultimo – spiegano i Dem ingauni – Sarà il caldo ma più probabilmente è l’imbarazzo causato dall’aver realizzato che anni di slogan da soli non bastano a fermare un fenomeno migratorio come quello in atto. Crosetto ha finalmente compreso che il governo in cui lui crede non ha la più pallida idea di come gestire la situazione e con lui se ne sono accorti molti sindaci italiani, si veda la protesta dell’ANCI, anche di partiti loro alleati di governo”.

“Il PD di Albenga sta con il sindaco della città che deve fronteggiare problematiche enormi senza nessun aiuto da parte del governo. E sta con tutti i sindaci di Italia che sono nelle medesime condizioni. Perché è doveroso accogliere in modo umano chi scappa da zone di guerra, profugo o rifugiato. Ma bisogna farlo in modo organizzato attivando i canali europei e senza fare cadere tutto il peso della gestione sugli amministratori locali”.

E per quanto riguarda la petizione lanciata da Porro e Ciangherotti “per quanto detto sopra è opportuno che questa venga indirizzata al governo e non alla amministrazione di un Comune che sta facendo sforzi immani per gestire l’accoglienza. Se invece si vuole usare questa leva contro il sindaco e la sua maggioranza allora è solo una mera speculazione a fini di campagna elettorale che nulla ha a che fare con il bene dei cittadini di Albenga”.