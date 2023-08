Albenga, il 10 agosto la sesta edizione degli Emys Award: premiata Cristina Rava

Albenga. Giovedì 10 Agosto si svolgerà la sesta edizione degli Emys Award premio che quest’anno sarà consegnato a Cristina Rava.

Dopo Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (nel 2019), Vittorio Brumotti (nel 2020), Luminosa Bogliolo (2021) e Massimo Beduschi (2022) quest’anno, l’ambita tartaruga dorata sigillo e garanzia di eccellenza del comprensorio ingauno, andrà alla nota scrittrice di Albenga.

La serata inizierà alle ore 21 in Piazza De Andrè su Lungomare A. Doria con la consegna del premio, seguirà lo spettacolo “A scopo di Lucro” de “I Pirati dei Caruggi” in fine alle ore 23.00 circa, spettacolo pirotecnico sul molo della darsena.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Sono molto felice di poter consegnare il premio Emys Award a Cristina Rava straordinaria scrittrice ingauna che, con i suoi noir, ha contribuito a valorizzare e far conoscere il nostro territorio dove vengono ambientate le vicissitudini di quei personaggi che leggendo i suoi libri abbiamo imparato a conoscere e amare”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “L’Emys Award è un premio ideato per valorizzare e far conoscere sempre più il brand turistico di Albenga. Nel corso degli anni abbiamo premiato grandi personalità che, in un modo o nell’altro sono legati ad Albenga e, grazie alla loro attività hanno contribuito a farla conoscere anche fuori dai nostri confini. Cristina Rava è senza dubbio tra loro e siamo felici di poter consegnarle l’ambita tartaruga dorata”.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Oltre al momento dedicato alla meritatissima consegna dell’Emys Award alla scrittrice Cristina Rava, la serata sarà arricchita dallo spettacolo de “I Pirati dei Caruggi” e proseguirà, alle 23.00 circa con lo spettacolo pirotecnico. Un evento da non perdere che anticiperà una ricca serie di appuntamenti tra i quali ricordo la serata di Calici di Stelle a San Bernardino (12 agosto) e poi il ferragosto al mare e molto altro”.

Lo spettacolo, presentato da Enrico Balsamo, è gratuito e non è prevista la prenotazione di posti a sedere.