Albenga, Crosetto (FdI): “Con il lancio del masterplan per Vadino il Pd è ormai in campagna elettorale”

Albenga. “Il Pd è in campagna elettorale e quindi può spararla grossa e anche le ba**e!”. Roberto Crosetto, presidente di Fratelli d’Italia ad Albenga non ci sta e boccia apertamente la “proposta imbroglio” lanciata dalla maggioranza sul masterplan che interesserà l’intera zona di Vadino promettendo interventi mirabolanti.

“Dopo dieci anni trascorsi a girarsi i pollici nel palazzo il Pd oggi si ricorda che Vadino fa parte di Albenga e lancia il master plan della ‘città dentro la città’. Si tratta dell’ennesima presa per i fondelli. Di certo una boutade come questo non potrà far dimenticare il totale abbandono di questa parte fondamentale della città che ormai ha visto strade chiuse al traffico da mesi come via Gramsci, per la totale mancanza di manutenzione, il rio Avarenna che ospita una palude con animali di ogni genere e produce odori nauseabondi e ancora aiuole dimenticate, parcheggi a pagamento inutilizzabili se non con i fuoristrada”.

“Tutto questo per non parlare del metodo omertoso con il quale l’Amministrazione ha dato l’assenso ad alloggiare i profughi in un capannone di via Piave senza alcuna concertazione con i residenti che meritavano di essere informati”. Roberto Crosetto chiede quindi al Pd di “governare questi ultimi mesi di mandato con serietà e rispetto evitando spot acchiappa-voti e di lavorare per Albenga iniziando magari a tappare qualche buca pericolosa e tenendo pulite strade e marciapiedi dando la meritata dignità a residenti e turisti”.