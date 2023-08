Albenga, ancora nuovi innesti: ecco un nuovo difensore ed un centrocampista

Albenga. Ancora volti nuovi. Tra campo e mercato prosegue l’avvicinamento dell’Albenga alla nuova stagione sportiva, un’annata storica che vedrà il ritorno della società ingauna nella massima serie dilettantistica 33 anni dopo l’ultima volta.

Questa mattina sul fronte nuovi arrivi è stato il turno dell’annuncio dei classe 2005 Giovanni Ruggiero e Mathias Massoni. Difensore centrale scuola Napoli, Ruggiero tra le sue caratteristiche vanta una buona intercambiabilità: il giovane infatti, oltre che al centro della retroguardia, può essere impiegato anche come terzino destro abbinando disponibilità e personalità. Per quanto riguarda invece Massoni, si tratta di un vero e proprio jolly: mezz’ala in un centrocampo a tre o esterno destro in una linea a cinque, il giovane proveniente dal Costa Orientale Sarda è impiegabile anche come ala destra.

In casa Albenga dunque, tra una sgambata e l’altra, si respira già aria di nuova stagione. Riuscirà mister Fabio Fossati a trovare la quadra ideale per valorizzare tutti i giovani elementi della propria rosa? Al campo l’ardua sentenza.