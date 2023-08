Albenga, “A Cantina du Peccau” vince l’edizione 2023 della Sagra du Burgu di Bastia d’Albenga

Albenga. È “A Cantina du Peccau” la vincitrice del Premio “Stella” Miglior Cantina della Sagra du Burgu 2023. Sabato 26 agosto, nella suggestiva location della frazione di Bastia d’Albenga, con un giorno di anticipo rispetto al previsto a causa dell’allerta maltempo, si è svolta la serata conclusiva della Sagra du Burgu, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla associazione Bastiamoci con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria.

Nella piazza principale, con la conduzione di Micaela Pizzo, alla presenza degli organizzatori, del vice sindaco di Albenga Alberto Passino e del consigliere regionale Stefano Mai, si è tenuta la cerimonia di premiazione.

Dopo tre serate all’insegna del buon mangiare, del buon bere e della buona musica, con migliaia di visitatori per la sagra e per le sue ventitré cantine, ad aggiudicarsi l’ambito premio di Miglior Cantina, raccogliendo il testimone dalla cantina de “I Spantegai” vincitori nel 2019, “A Cantina du Peccau“, “nel rispetto dei criteri di valutazione complessivi relativi a qualità del cibo, attenzione al vino, alla birra e relativo abbinamento ai piatti, allestimento dello stand, accoglienza verso il pubblico, organizzazione generale, pulizia, per aver sintetizzato i concetti di tipicità, territorio e tradizione”, come sancito dalla giuria tecnica. Menzioni speciali anche per Cantina “Bio Vio”, “Sutta Ca’ du Bergé”, “A Loggia de Santin de Margaritta”, capaci di mantenere standard altissimi già mostrati in precedenza, e plauso anche per “Chelli du Paliu in tu Regnu Sardu” e “A Cantina du Ghilla”.

Il premio “Rosy” al Miglior Piatto Ligure al brandacujun della Cantina “da Scumbatella“. Premio “Domenico” per il Miglior Drink alla cantina “Brujamichette“. Premio alla Cantina più Originale/Creativa alla cantina “Mangia e Bevi per Bastapoco“.

A comporre la speciale giuria 2023, Arianna Biella, influencer e tiktoker da oltre mezzo milione di follower; Alessandro Cavo, presidente Ascom Genova e titolare della storica Pasticceria Liquoreria Marescotti; Paolo Deperi, imprenditore nel settore del turismo, produttore di vini Deperi Wine, titolare La Colombera; Leonardo Foa, esperto di comunicazione, responsabile social presso Palazzo Chigi; Alessandra Marasco, esperta di sagre, fondatrice e responsabile della pagina Instagram AleMaraSagradvisor; Matteo Rainisio, editore online, Ceo Edinet e fondatore The Flight Club; con lo speciale e prezioso contributo di Alice Graziano, studentessa in biotecnologie, Hira Grossi, giornalista, addetta stampa, comunicatore digitale Camera di Commercio Genova e Luca Sabatini, docente Università di Genova, consulente scientifico del Comune di Genova, esperto sondaggista. A coordinare la giuria, ancora una volta, Mattia Righello, Ceo di Mway Communication & Events, e Cristiano Bosco, giornalista, che si occupa di comunicazione al Parlamento Europeo.