Albenga 2024, la sfida di tutto il centrodestra (riunito): “La città merita un governo serio e alternativo al PD”

Albenga. Le elezioni amministrative albenganesi del 2024 sono ancora lontane, ma nella città delle torri si respira già un clima da campagna elettorale. Agli sgoccioli del mese di agosto il centrodestra albenganese (unito e riunito) lancia la propria sfida.

Ieri sera, venerdì 18 agosto, i capigruppo in consiglio comunale Gero Calleri (Lista Calleri), Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia), Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) e il presidente del parlamentino albenganese Diego Distilo si sono riuniti alla tradizionale manifestazione ingauna.

Il capogruppo ingauno della Lega Cristina Porro, che non ha potuto presenziare alla rassegna insieme al gruppo per motivi di viabilità, ha dichiarato: “Purtroppo non sono riuscita ad arrivare in tempo per ragioni legate al traffico, ma le occasioni per confermare la forte volontà di lavorare insieme per Albenga non mancheranno. Gli albenganesi vogliono voltare pagina dopo cinque anni di non governo. Insieme agli alleati del centrodestra e a tanti cittadini desiderosi di dare il loro contributo per il bene comune, la Lega è pronta a fare la propria parte con proposte serie e concrete“.

La tutela del patrimonio enogastronomico albenganese e la valorizzazione delle imprese agricole del territorio rappresentano due punti chiave della proposta programmatica del centrodestra ingauno: “Su questi aspetti la convergenza è totale – fanno sapere Calleri, Distilo, Ciangherotti, Porro e Tomatis -. Il comparto agricolo albenganese deve essere sostenuto attraverso l’individuazione di misure volte a garantire il mantenimento del tessuto economico attuale“. Va in questa direzione l’obiettivo del centrodestra ingauno di “implementare le attività agrituristiche e la sinergia tra le diverse aziende nell’ottica di rendere più competitive le attività sia in termini di acquisto che in termini di vendita”, sottolineano.

I quattro capigruppo e il presidente del consiglio comunale albenganese, unitamente al segretario provinciale dell’Udc Roberto Pizzorno che aderisce al progetto del centrodestra ingauno unito, e che nei prossimi giorni incontrerà tutti gli esponenti locali per definire strategie e scelte programmatiche, infine, lanciano un messaggio corale in vista del voto in programma nel 2024: “Albenga e gli albenganesi meritano qualcosa di diverso rispetto alla pessima gestione amministrativa targata PD degli ultimi cinque anni – concludono -. I risultati sono sotto agli occhi di tutti, così come il sempre più diffuso malcontento tra i cittadini. Gli albenganesi meritano un’amministrazione preparata e alternativa a questa maggioranza. Servono proposte serie e davvero funzionali alle reali esigenze della collettività. Per questi motivi, il centrodestra albenganese si presenterà unito alle prossime elezioni e metterà in campo una proposta programmatica ispirata ai principi di sicurezza, efficienza e decoro della città“.