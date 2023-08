Alassio, sabato 2 settembre il gran finale del premio “Un Autore per l’Europa”

Alassio. Il Premio Un Autore per l’Europa, inserito nella rassegna culturale Ligyes Alassio-Genova Cultura Fest 2023, sta per giungere alla sua fase finale. In Piazza Partigiani, ad Alassio, sabato 2 settembre, alle 21.30, Pier Vittorio Buffa (La casa dell’uva fragola, ed. Piemme), Maria Grazia Calandrone (Dove non mi hai portata, ed. Einaudi), Francesca Giannone (La portalettere, ed. Nord), Matteo Melchiorre (Il duca, ed. Einaudi) ed Elisabetta Rasy (Dio ci vuole felici, ed. Harper Collins) si confronteranno sui loro romanzi che si sono aggiudicati un posto tra i finalisti.

Frutto della selezione operata dalla Giuria tecnica del Premio, ora sono al vaglio della Giuria degli italianisti, composta da docenti di prestigiose università europee. “Quella tra Premio e Festival della Cultura è un’integrazione che funziona e questi anni lo stanno dimostrando, – dice il sindaco e assessore alla Cultura Marco Melgrati. – Le tre scrittrici e i due scrittori che ospitiamo in finale, sono rappresentativi del panorama letterario contemporaneo, tra novità e conferme letterarie”.

Il Premio, dalla sua istituzione nel 1995, cerca ogni anno il romanzo che meglio sia riuscito a distinguersi nel panorama nazionale, mostrando allo stesso tempo quel respiro europeo, che resta il vero scopo del riconoscimento. “Sarà una serata ricca di interessi e di argomenti da trattare, – prosegue Melgrati, – che si concluderà con la proclamazione del vincitore il cui nome andrà ad arricchire il nostro importante Albo d’oro”.

La Giuria europea quest’anno è rappresentata dai paesi di Gran Bretagna, Austria, Francia, Spagna, Russia e naturalmente Italia con il Presidente del Premio, il professore Gian Luigi Beccaria, che coordinerà ogni operazione di voto durante la serata, così come ha già fatto con la Giuria tecnica nel corso del 2023.

“Viviamo questa avventura con molto interesse, – ricorda Igor Colombi, amministratore unico di Gesco, – e abbiamo, una volta di più, dimostrato come le sinergie tra Comune e Società controllata sappiano produrre ottima qualità organizzativa e capacità concreta di risparmio economico, molto importante di questi tempi”.

I cinque romanzi finalisti sono stati letti da svariate decine di utenti della Biblioteca civica, tanto che da giugno ad oggi, queste opere, hanno registrato un’alta partecipazione di attenzione e un flusso ininterrotto di prestiti.

“L’evento non rappresenta la chiusura dell’estate di Alassio, – sottolineano Melgrati e Colombi, – ma, Un Autore per l’Europa, resta un punto fermo sempre attento ai contenuti, incastonato in una stagione culturale che ha visto passare dalla nostra Città proposte di alto valore qualitativo”.

La serata vedrà nelle vesti di presentatore Neri Marcorè che, oltre ad intrattenere il pubblico con i suoi lampi artistici, dialogherà con i finalisti per far conoscere al meglio possibile le storie descritte. Al termine della serata verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2023.