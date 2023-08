Alassio, nuovo edificio per la scuola dell’infanzia: via libera all’affidamento dei lavori

Via libera ad Alassio all’affidamento dei lavori in merito alla procedura negoziata telematica per la demolizione e nuova costruzione dell’edificio pubblico “Caffetteria Villa Fiske” da destinare a scuola dell’infanzia.

Si tratta di un intervento previsto dai fondi Pnrr: l’opera è stata affidata in data 15 giugno 2023 all’impresa di costruzioni Silvano & C. Srl di Imperia e il relativo contratto è stato stipulato in data 4 agosto 2023.

In allegato anche la procedura negoziata telematica per l’appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di un nuovo asilo nido – sezione primavera con annessi servizi integrativI, aggiudicata in data 19 giugno 2023 alla impresa Editel Srl di Cuneo la quale ha indicato quale progettista esterno la società Eutecne Srl di Perugia per la progettazione definitiva ed esecutiva e il relativo contratto è stato stipulato in data 2 agosto 2023.

La cifra complessiva è stimata in un milione e 423 mila euro.

“E’ il frutto di una pianificazione attenta – comunica lo stesso primo cittadino Marco Melgrati – avviata all’inizio del mandato e che ci sta portando a cambiare il volto di questa città. Obbiettivo che ci eravamo prefissi e che stiamo raggiungendo sfruttando al massimo i finanziamenti del Pnrr”.

Per l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi: “Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra di tutta l’amministrazione che ha lavorato a stretto contatto con gli uffici comunali per intercettare i fondi del PNRR. Ad ottobre si parte con i cantieri dei due plessi scolastici per l’infanzia.”

E l’assessore Fabio Macheda all’edilizia scolastica aggiunge: “Possiamo dire senza timori che abbiamo e stiamo investendo nell’edilizia scolastica e nel futuro delle nuove generazioni 10 milioni di euro per il nuovo plesso di via Gastaldi ma la cifra, da qui alla fine del mandato sarà sicuramente molto più ampia”.