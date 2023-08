Alassio, moto investe pedone in via Giuseppe Mazzini: due feriti

Alassio. E’ ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale la dinamica dell’investimento pedonale avvenuto questa mattina ad Alassio, in via Giuseppe Mazzini.

Stando a quanto appreso, intorno alle 11.15, una moto in transito avrebbe centrato un pedone che stava attraversando la strada: il centauro sarebbe poi anche lui finito a terra lungo la carreggiata a seguito dell’urto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa alassina e della Croce Bianca di Albenga, oltre all’automedica: la persona investita e il motociclista, dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati all’ospedale santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo le prime informazioni sull’accaduto, entrambi non avrebbero riportato gravi traumi e le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Gli agenti hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso. Fortunatamente, pare, la moto non stava procedendo a velocità sostenuta.