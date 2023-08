Alassio, il Comune premia altri “turisti fedeli”

Alassio. Ancora due pergamene assegnate ai più assidui frequentatori della città di Alassio.

Questa volta si tratta di Emilio Morgano e L .Laura Folchi (in coppia) e di Roberto Pagani, fedelissimi turisti rispettivamente da cinquant’anni e dal 1946, per aver sostanzialmente da sempre scelto Alassio come meta privilegiata delle loro vacanze.

Alla presenza di alcuni componenti della giunta comunale, il sindaco Marco Melgrati ha distribuito i premi consistenti in una pergamena ufficiale, assieme ad alcuni volumi dedicati alla famosa cittadina turistica.

I conferimenti si sono tenuti nelle date del 24 e 29 agosto 2023.