Alassio di Tutti: “Ridate luce a via Torino, al buio da 4 notti. L’illuminazione aumenta la sicurezza”

Alassio. “Ridate luce a via Torino”. Si può sintetizzare così l’appello lanciato dai consiglieri comunali di “Alassio di Tutti”, Jan Casella, Paolo Battistelli, Paola Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli.

“Una adeguata illuminazione delle strade pubbliche dovrebbe essere un fatto scontato e sull’intero territorio cittadino, incluso frazioni e periferie – fanno notare – Purtroppo, invece, la centralissima Via Torino si trova ormai da quattro notti completamente al buio. Di dieci lampioni presenti sei sono caduti e quattro sono spenti”.

“Questa – accusano – è la prova tangibile che prima di organizzare grandi eventi in cui si investono fondi ingenti sarebbe meglio pensare di effettuare una manutenzione costante dell’arredo urbano che è importante ai fini del decoro della città e della sicurezza, sia per chi viene in vacanza sia per chi ad Alassio vive tutto l’anno. Oltre al presidio delle forze dell’ordine e ad una adeguata videosorveglianza, l’illuminazione è infatti un deterrente fondamentale per malintenzionati”.

“Il problema della scarsa illuminazione e dei lampioni caduti – fanno inoltre notare – riguarda purtroppo anche altre zone di Alassio. Chiediamo quindi all’amministrazione di farsi carico al più presto di questa incresciosa situazione, di provvedere alla sostituzione dei lampioni deteriorati e di incaricare chi di dovere a ripristinare la luce in Via Torino e nelle altre zone con la medesima problematica”.