Alassio, accesso in mare più semplice per le persone diversamente abili grazie alle sedie Job

Alassio. Il Comune di Alassio ricorda che lo scorso anno ha acquistato 3 sedie Job ovvero attrezzature per il trasporto di disabili e anziani che consentono di accedere in sicurezza al mare.

Le sedie sono state date in comodato d’uso gratuito alle due locali Associazioni Bagni Marini ed al Circolo Nautico Alassio affinché le mettano a disposizione di tutti i disabili che ne fanno richiesta sulle spiagge in concessione.

Grazie alle ruote impermeabili la sedia Job consente agli utilizzatori e agli accompagnatori l’utilizzo agevole sulla sabbia e l’ingresso in acqua.

“Il Comune di Alassio – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Loretta Zavaroni – sta affrontando da tempo il tema della mobilità delle persone diversamente abili sul territorio e lo sta facendo in collaborazione con tutti i settori dell’amministrazione dall’Urbanistica ai Lavori Pubblici al Turismo”.

“Infatti in questa ottica è stato dato a suo tempo incarico professionale allo studio dell’architetto Giacomo Airaldi per la redazione del Peba (il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), come strumento per una pianificazione e una programmazione coordinata degli interventi ritenuti indispensabili alla piena accessibilità di Alassio fortemente voluto da questa Amministrazione e programmato dall’Ufficio Urbanistica con la regia dell’assessore Giannotta”.

“Pertanto, fino alla fine della stagione balneare le persone interessate potranno formulare richiesta di utilizzo direttamente all’Associazione Balneari Alassini, all’Associazione Bagni Marini e al CNAM Circolo Nautico Al Mare “La volontà dell’amministrazione è quella di garantire un mare a portata di tutti”, conclude l’assessore Zavaroni .