Al “RifondaFesta” di Savona il comizio di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista

Savona. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, in visita a Savona insieme ai co-segretari regionali Claudia Rancati e Jacopo Ricciardi: terrà un comizio sabato 5 agosto, alle ore 21.00, in occasione della “RifondaFesta”

La manifestazione, organizzata, come ogni anno, dalla Federazione di Savona, si svolgerà presso il Circolo Cantagalletto in via Ciantagalletto 24/A dal 3 agosto al 6 agosto.

Il segretario di Rifondazione Comunista farà il punto sulla guerra, il governo Meloni, i casi La Russa e Santanché, le emergenze sociali e ambientali. Parlerà poi di inflazione e sanità pubblica, oltre ad esporre le proposte del partito per un’alternativa al governo della destra.

In queste settimane Rifondazione Comunista è impegnato con tutte le altre formazioni aderenti ad Unione Popolare nella raccolta firme per la proposta di legge per l’introduzione di un salario minimo di 10 euro.