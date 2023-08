Aggressione ai medici del Santa Corona, Siap: “Presidio delle forze dell’ordine? Carenza di personale”

Pietra Ligure. “Leggo con preoccupazione le dichiarazioni dell’Assessore Regionale alla Sanità Angelo Grattarola in merito al grave fenomeno delle aggressioni che purtroppo si verificano su tutto il territorio nazionale e che sta interessando anche l’ospedale di Pietra Ligure. Uscire con dichiarazioni sensazionalistiche pretendendo da subito agenti di Polizia in un ospedale che oggettivamente si trova su un territorio dove le competenze sulla sicurezza sono gestite a livello politico dal Prefetto e tecnicamente da un Questore che al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si rapporta con i Carabinieri e le Polizie Locali (competenti nei vari Comuni) nel rispetto delle indicazioni che pervengono dal Ministero dell’Interno”. Lo ha detto Roberto Traverso, membro della Segreteria Regionale Siap Liguria e della Segreteria Nazionale Siap, oltre che Segretario Generale Provinciale Siap Genova.

“Se è pur vero che il Ministro dell’Interno Piantedosi ha sensibilizzato tutti i Questori della Repubblica italiana a rafforzare e dove possibile, aprire nuovi posti fissi di Polizia sul territorio nazionale, bisogna ricordare all’Assessore Grattarola che per istituire nuovi presidi di Polizia ci vogliono anche risorse umane adeguate e che gli organici della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio sono in grave difficoltà in attesa dei rafforzamenti che il Dipartimento della PS sta gradualmente pianificando sul territorio – ha proseguito -. Vorrei ricordare che il Questore di Savona ha già fatto uno sforzo eccezionale ripristinando il Posto Fisso di Polizia nel capoluogo di provincia, grazie anche al supporto del Segretario Provinciale del SIAP Giuseppe Stracuzzi che insieme alle altre OO.SS. sta cercando di supportare al meglio l’Amministrazione in un momento delicato senza naturalmente perdere di vista i diritti della categoria”.

“Sull’argomento sarebbe interessante conoscere il parere dell’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti o del Presidente Giovanni Toti, in modo da trovare soluzioni immediate e concrete alle giustissime rivendicazioni del personale sanitario dell’ospedale di Pietra Ligure che giustamente vuole essere tutelato. Pertanto in attesa dei necessari rafforzamenti degli organici delle forze dell’ordine o della Polizia Locale, la Regione Liguria, potrebbe agevolare economicamente l’ASL competente ad assumere delle Guardie Giurate che potrebbero dare un buon contributo ad affrontare la problematica in modo realistico e non solo mediatico”, ha concluso Traverso.